В Татарстане усилят контроль за движением

На указанную сумму будет приобретено и установлено 75 стационарных комплексов автоматической фотовидеофиксации, функционирующих круглосуточно. Оборудование предназначено для выявления нарушений правил дорожного движения.

Планируется закупка камер трех различных типов. Первый - в количестве 56 единиц - будет осуществлять контроль на нерегулируемых пешеходных переходах, отслеживая предоставление преимущества пешеходам, использование ремней безопасности водителями и пассажирами, а также выезд на полосу встречного движения.

Второй тип камер, в количестве 8 единиц, предназначен для фиксации нарушений, связанных с пересечением железнодорожных переездов на запрещающий сигнал светофора. Особенностью данных комплексов является возможность их демонтажа и установки в патрульные автомобили для измерения скорости в движении.

Третий тип комплексов будет контролировать регулируемые перекрестки, а именно: проезд на красный сигнал светофора, пересечение стоп-линии, совершение запрещенных поворотов и разворотов, а также превышение установленной скорости, сообщает ГБУ «Безопасность дорожного движения».

