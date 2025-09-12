Названы самые популярные автомобильные марки в каждой стране мира

Редакция Quto изучила автомобильную карту мира. Бесспорным лидером по-прежнему остается Toyota. Японский автогигант подтвердил свой статус, заняв первое место по продажам в более чем 70 странах. И это не только страны Азии и Африки, но и США, и богатые государства Ближнего Востока.

Однако его тотальное господство уходит в прошлое. Ярче всего это видно в Европе, где рынок поделен между несколькими брендами — Volkswagen, Renault, Dacia и Fiat прочно удерживают свои позиции.

Настоящий подъём произошел в Азии. Здесь на первый план вышли локальные производители. Так, китайская BYD лидирует у себя на родине и в Таджикистане, вьетнамская VinFast — дома, а Hyundai уверенно чувствует себя в Южной Корее, Сирии и Казахстане.

В Америке тренды смешались — Toyota остаётся «номером один» в большей части Латинской Америки, но такие бренды, как Chevrolet и Fiat, не сдали позиции в Бразилии, Уругвае и Эквадоре. А вот Африка почти целиком остается территорией Toyota, с очень немногими исключениями.

Особенный интерес вызывают страны, где первенство удалось сохранить именно местным производителям. Так, в Германии самым продаваемым брендом стал Volkswagen, в Иране — Saipa, китайский рынок возглавила марка BYD, в Южной Корее первенство удерживает Hyundai. В России больше всего новых автомобилей продала Lada, в Румынии — местная Dacia, во Франции первенство сохранил Renault, в Японии — Toyota. Стоит отметить Швецию, где самым продаваемым брендом стал представитель премиального сегмента — Volvo.

Эксперты считают, что подобная фрагментация только усилится в 2025 году. Ожидается, что китайские бренды, в первую очередь BYD и Geely, усилят натиск на развивающихся рынках.

Параллельно в Европе и Северной Америке ускорится переход на электромобили. Toyota с большой вероятностью сохранит звание глобального лидера по объёму продаж. Но борьба за первенство на каждом конкретном рынке становится все острее, чем когда-либо прежде.