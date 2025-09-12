В Китае стартовали продажи стильного хэтчбека Arcfox T1

В Китае стартовали продажи стильного и достаточно просторного электрического хэтчбека Arcfox T1, главным достоинством которого являются низкие цены.

© Колеса.ру

Китайцы полюбили хэтчбеки, новинок с этим типом кузова здесь в последнее время появляется всё больше, а самой популярной моделью сейчас является Geely Xingyuan: его продажи в январе-августе текущего года, по данным CAAM (Китайская ассоциация автопроизводителей), составили 295 271 шт. — это очень много. Для сравнения скажем, что вся марка Arcfox за тот же период реализовала 71 631 автомобиль (+99,7% по сравнению с продажами в январе-августе 2024 года).

Напомним, что марка Arcfox принадлежит китайскому государственному автоконцерну BAIC, она была запущена в 2017 году, но только в последние два года стала более-менее заметным игроком на китайском рынке. Рост продаж обеспечили стильные и относительно доступные новинки, пока только электрические. Хэтчбек Arcfox T1 стал одним из самых дешёвых на рынке, он стоит в диапазоне от 62 800 до 87 800 юаней (от 750 000 до 1,05 млн рублей в переводе по текущему курсу. Geely Xingyuan стоит от 68 800 до 97 800 юаней (от 822 000 до 1,17 млн рублей), притом что он по всем ключевым размерам меньше, чем Arcfox T1.

Габаритная длина Arcfox T1 — 4337 мм, ширина — 1860 мм, высота — 1572 мм, колёсная база — 2770 мм, дорожный просвет — 181 мм. Штатные колёса — 17- либо 18-дюймовые. Передняя подвеска — типа McPherson, задняя — полузависимая с поперечной торсионной балкой, все колёса оснащены дисковыми тормозами. Единственный электромотор установлен на передней оси и вращает передние колёса.

Arcfox T1 оснащён литий-железо-фосфатной батареей ёмкостью 33,4 либо 42,3 кВт·ч. Максимальная отдача электромотора в сочетании с батарей на 33,4 кВт·ч составляет 95 кВт (129 л.с.) и 176 Нм, запас хода на одной зарядке — 320 км по циклу CLTC, максимальная скорость — 150 км/ч. На версиях с батарей ёмкостью 42,3 кВт·ч пиковая мощностью электромотора снижена до 70 кВт (95 л.с.), но максимальный крутящий момент тот же — 176 Нм, запас хода на одной зарядке — 425 км по циклу CLTC, максимальная скорость — 140 км/ч. Снаряженная масса — 1415-1420 кг в зависимости от комплектации.

Салон у Arcfox T1 простенький, но уютный, в отделке много мягких на ощупь материалов. Приборный экран — 8,8-дюймовый, мультимедийный — 15,6-дюймовый. В базовое оснащение входит климат-контроль с тепловым насосом, аудиосистема с четырьмя динамиками и простейшие электронные ассистенты водителя. У версий побогаче есть панорамная стеклянная крыша площадью 2,34 м2, шесть динамиков, электропривод багажной двери, подогрев и вентиляция передних сидений, расширенный набор электронных ассистентов водителя (вплоть до адаптивного круиз-контроля) и другие мелкие удобства. Объём багажника — 459 л плюс 74-литровое подполье, а если сложить спинки заднего дивана, то получится грузовой отсек объёмом 1352 л.

В России марка Arcfox пока официально не представлена, но её «электрички» периодически всплывают на площадках серых дилеров.