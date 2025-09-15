На улицах Москвы заметили первый частный Aurus Arsenal

На улицах Москвы заметили первый автомобиль Aurus Arsenal, появившийся в распоряжении частника. Об этом сообщает Telegram-каналом «Журнал Авто.ру online».

© Мослента

Прежде эту модель выпускали только для правительства. В июне стало известно, что Arsenal поступит в свободную продажу в 2026 году. Однако один автомобиль марки уже заметили на улицах.

На опубликованном снимке запечатлен минивэн черного цвета с номерами Р008ВВ77. Рядом с ним стоял мужчина, в котором авторы канала рассмотрели российского хоккеиста «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина.

Ранее в Москве робот-доставщик остановил Aurus с мигалками и попал на видео.