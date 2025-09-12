Редчайший Mercedes-Benz 1927 года выставили на продажу в России

В Москве продается раритетный Mercedes-Benz 630K 1927 года за 130 млн рублей

© соцсети

В Москве выставили на продажу редкий автомобиль – Mercedes-Benz 630K, выпущенный в 1927 году и обладающий пробегом всего 3009 км. За этот уникальный экземпляр владельцы просят 130 миллионов рублей.

Mercedes-Benz 630K считается одной из самых влиятельных моделей бренда. Буква «K» в названии означает «Kurtz», что переводится с немецкого как «короткий», и указывает на укороченную базу, что увеличивало маневренность. Об этой модели можно сказать, что она стала стандартом скорости своего времени: движок с компрессором объемом 6,2 литра развивал мощность в 178 л.с. и разгонял автомобиль до рекордных 145 км/ч.

В 1927 году Mercedes-Benz 630K способствовал завоеванию более ста побед в гонках по всему миру, предоставляя возможность приобрести его как «гоночный автомобиль для дорог общего пользования».

Представленный в России экземпляр совершенно оригинален, без каких-либо модификаций. Автомобиль прошел реставрацию до уровня Note 1, почти как новый, и все его компоненты подлинны, что подтверждено сертифицированным отчетом об оценке.

В то время Mercedes-Benz выпускал только шасси, а кузов и отделку заказывали у сторонних ателье, поэтому каждый сохранившийся экземпляр 630K уникален. Продаваемая модель принадлежит к одной из самых редких версий, что делает её особенно ценным раритетом для коллекционеров.

Mercedes-Benz 630K не просто автомобиль, а инженерный шедевр начала XX века, который сочетает в себе элементы гонок и аристократической роскоши. Сейчас он рассматривается не только как антиквар, но и как серьезный инвестиционный актив, стоимость которого со временем будет расти.