В Китае дан старт «живым» продажам седана Changan Eado

Объявленный новой генерацией седан Changan вышел на рынок с безальтернативным турбомотором 1.5 и роботом. Модель предложена в трех комплектациях.

В Китае дан старт «живым» продажам седана Changan, который сама компания считает Eado следующего, уже четвертого по счету поколения. На самом же деле покупателям предложена модель Lamore после очередной модернизации. Напомним, седан Changan Lamore появился лишь в 2023-м. В «третий» Eado на родине его превратили в прошлом году (но предшественник там остался в строю), а весной 2025-го такую четырехдверку обновили – тогда ей слегка изменили внешность и отрядили более мощный двигатель. Впрочем, на этот раз доработок больше.

Нынешний рестайлинг принес Changan Eado/Lamore новую головную оптику: в фарах теперь красуются горизонтальные и скошенные вертикальные LED-полоски. Спереди также имеется сплошная светящаяся плашка с расположенной на ней эмблемой марки (она тоже с подсветкой). Безрамочную радиаторную решетку оставили, но расположенные на ней пластины в цвет кузова стали крупнее.

В переднем бампере появились «жабры». Задний бампер – новый, с другими хромированными накладками. Монофонарь и обычные ручки дверей вместо выдвижных Changan Eado обрел в Китае еще весной. При этом у фонарей «четвертого» седана иные форма и диодная начинка. Выдвижной спойлер на крышке багажника – опция для топ-версии.

Длина свежей модели равна 4785 мм, что на 15 мм больше по сравнению с предшественником. Остальные габариты остались прежними. Ширина – 1840 мм, высота – 1440 мм, колесная база – 2765 мм. В зависимости от исполнения предусмотрены 16-, 17- или 18-дюймовые диски.

Салон полностью перекроили. Заменили переднюю панель, руль, центральный тоннель, селектор коробки и карты дверей. Вместо узкого приборного экрана установили более крупный дисплей, причем он расположен ближе к водителю. А на смену вертикальному планшету мультимедиа-системы пришел тачскрин привычного формата (14,6 дюйма). Мультимедиа – с искусственным интеллектом.

Двигатель перешел с седана, представленного этой весной. Бензиновая турбочетверка 1.5 имеет новую систему непосредственного впрыска, которая работает под давлением до 500 бар. Мотор выдает 192 л.с. и 310 Нм (отдача прежнего 1.5T – 170 л.с. и 260 Нм), он работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Привод исключительно передний.

Преобразившийся Changan Eado доступен в трех комплектациях. В списке оборудования базовой четырехдверки значатся: упомянутая выше мультимедиа, подогрев и вентиляция водительского кресла, климат-контроль, штатный видеорегистратор, камеры кругового обзора, обычный круиз-контроль. В «средней» версии появляются атмосферная подсветка интерьера, подогрев и вентиляция переднего пассажирского сиденья, адаптивный «круиз» и система автоторможения. Топовый седан – это беспроводная зарядка для смартфона (50 Вт), панорамный люк, системы удержания в полосе, мониторинга «слепых» зон, помощи при движении в пробках и распознавания дорожных знаков.

Новый седан оценили в 87 900 – 99 900 юаней, что эквивалентно примерно 1,04 млн – 1,2 млн рублей по актуальному курсу. При этом покупателям сразу доступны различные акции, с их учетом «четвертый» Changan Eado обойдется в 72 900 – 84 900 юаней (862 тыс. – 1 млн рублей).

В России сегодня продают исходную четырехдверку Changan Lamore образца 2023 года. Причем в начале сентября у нас запустили отдельный бренд Uni, после чего седан превратился в Uni-L.