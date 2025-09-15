Представлена революционная батарея со сроком службы 12 лет или 1 млн км

Компания CATL представила аккумулятор Shenxing Pro для европейского рынка

Крупнейший производитель аккумуляторов в мире, компания CATL, представила новый аккумулятор Shenxing Pro перед выставкой IAA Mobility в Мюнхене.

Этот аккумулятор, основанный на литий-железо-фосфатной (LFP) технологии, предлагается в двух версиях: Super Long Life & Long Range Battery и Super-Fast Charging Battery. Оба продукта разработаны с учетом потребностей европейского рынка электромобилей, где уровень их внедрения увеличился с 23% до 26% за первую половину 2025 года по данным SNE и MarkLines.

Версия Long Range предлагает запас хода до 758 км в соответствии с циклом WLTP и рассчитана на срок службы 12 лет или 1 000 000 км, с минимальной деградацией батареи – всего 9% после 200 000 км. Это делает её привлекательной для лизинговых компаний.

С другой стороны, Super-Fast Charging версия обеспечивает дополнительные 478 км пробега за 10 минут зарядки и выдает 830 кВт при 20% заряда, с гарантией на 10 лет или 240 000 км.

Обе версии используют технологию NP 3.0, которая предотвращает риск возгорания и выделения дыма при тепловом разгоне, обеспечивая стабильное напряжение более чем на час. Shenxing Pro также оборудован ячейками Wave, что приводит к повышению жесткости батареи на 25%, а эффективность использования объема достигает 76%, несмотря на существующие ограничения Cell-to-Body.