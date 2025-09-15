Японские электрокары лидируют на рынке подержанных авто в Новосибирской области

Согласно данным аналитиков, в Новосибирской области 68% рынка подержанных электромобилей занимают модели из Европы, Японии и Южной Кореи. Их доля с начала года увеличилась на 5%. При этом доля китайских электрокаров сократилась до 20%, что эксперты связывают с тем, что многие из них ещё не достигли возраста и пробега для активного выхода на вторичный рынок, пишет РБК Новосибирск.

© Bfm.ru Новосибирск

Средняя цена подержанного электромобиля из Европы, Японии или Кореи составляет около 1,1 млн рублей и остаётся стабильной с начала года. В то же время стоимость подержанных китайских электромобилей значительно выше — почти 4,6 млн рублей, что объясняется их новизной, технологичностью и принадлежностью к премиум-сегменту.

Общий спрос на подержанные электрокары в регионе вырос на 16%, однако средний срок их продажи увеличился до 115 дней, что на 23% больше, чем в прошлом году.

Ранее BFM-Новосибирск писал, что новосибирец продает 76-летний Lincoln Continental.