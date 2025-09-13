В России стартовали продажи нового японского внедорожника с левым рулем

В России стартовали неофициальные продажи пикапов Mitsubishi L200 2025 модельного года. Автомобили уже доступны в дилерских центрах Тамбова и Красноярска. Цены на версию GLS варьируются от 5 470 000 до 5 950 000 рублей, что делает эту модель конкурентоспособной в категории утилитарных внедорожников.

© Википедия

Шестое поколение L200 получило обновленный дизайн в фирменном стиле Mitsubishi: увеличенная радиаторная решетка, светодиодные фары и более выразительные линии кузова. Под капотом размещен 2,4-литровый дизельный двигатель мощностью 184 л.с., который работает в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Система полного привода Super Select обеспечивает уверенное движение как по асфальту, так и по бездорожью.

Версия GLS предлагает leather-обивку, мультимедийную систему с Bluetooth, климат-контроль, беспроводную зарядку, камеру заднего вида и парктроники. В оснащение безопасности входят системы контроля мертвых зон и адаптивный круиз-контроль. Пикапы поставляются с левым рулем.