Следком РФ предложил уголовно наказывать за передачу управления авто детям

Следственный комитет (СК) России намерен усилить ответственность в отношении взрослых, которые передают управление питбайком или автомобилем ребенку. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на председателя СК РФ Александра Бастрыкина. "Такие действия квалифицируются по ст. 151.2 УК РФ ("Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего"), за них предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 50–80 тыс. рублей, исправительные или принудительные работы на срок до года. Эти санкции планируют пересмотреть в СК РФ. Как именно, пока не уточняется", - сообщили "Известиям" в СК. До этого глава партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов предложил запретить ездить на питбайках без водительских прав. Поводом для инициативы стала приведенная депутатом статистика ГИБДД. С января по июнь 2025 года в России зафиксировано более 1,9 тысячи аварий с участием несовершеннолетних, которые управляли транспортными средствами. Депутат призвал ввести штраф для родителей и возможность отправить питбайк на штрафстоянку, если им управлял несовершеннолетний. Также сообщалось, что МВД РФ подготовило новые изменения в Правила дорожного движения – планируется ввести запрет на выезд на дороги общего пользования на питбайках. За нарушение запрета в КоАП планируется прописать новый штраф до 30 тыс. рублей.

