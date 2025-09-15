Европа грозит вернуть простые и дешевые бензиновые автомобили

Ведущие автопроизводители Европы призывают Евросоюз разрешить выпуск простых и доступных городских автомобилей с бензиновыми двигателями. Тема прозвучала и в ежегодном послании главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая объявила о подготовке инициативы "Small Affordable Cars" (англ. - компактные доступные авто), сообщает Top Gear.

Причина - замедление продаж электромобилей и риски для европейской автопромышленности. Жан-Филипп Импарато, глава Stellantis в Европе, на автосалоне в Мюнхене отметил, что планы ЕС по снижению выбросов на 50% к 2030 году "больше недостижимы": рынок электромобилей не готов, инфраструктура зарядных станций развита слабо, а экономическая ситуация ограничивает спрос.

По его словам, автомобили в Европе стремительно дорожают: если несколько лет назад можно было выбрать среди четырех десятков моделей дешевле 15 тысяч фунтов, то сейчас фактически осталась только Dacia Sandero. В итоге средний возраст автопарка в ЕС превысил 12 лет, а старые машины загрязняют воздух куда сильнее новых.

Для удешевления мини-каров предлагается особый режим сертификации: упрощенный набор систем активной безопасности, ограничитель скорости до 110 км/ч, а также снижение массы и упрощенная конструкция.

Однако даже при поддержке Еврокомиссии принятие новых норм займет годы, а затем потребуется время на разработку и запуск моделей. Между тем "зеленые" организации и производители электромобилей предупреждают: ослабление планов по отказу от ДВС подорвет доверие к климатической политике ЕС и конкурентоспособность европейского автопрома.

Фон дер Ляйен подчеркнула: "Миллионы европейцев хотят покупать доступные европейские автомобили. Но каким бы ни был формат, будущее остается за электротранспортом".