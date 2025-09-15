Китайский завод BYD производит машин больше всей России в пять раз

«Построй свою мечту»: Китайский завод BYD производит машин больше всей России в 5 раз
«Построй свою мечту» - так на самом деле расшифровывается название китайского автогиганта BYD (Build Your Dreams). Владельцы автогиганта свои мечты уж точно построили. В 2025 году компания стала символом китайской экономической экспансии на западные рынки, где теперь придется ужиматься традиционным производителям типа Mercedes или Ford.
Но это еще не все самое интересное. Выручка одной из крупнейших китайских корпораций за полгода превысила 370 млрд юаней ($52 млрд). Завод по всему миру продал почти 2,2 млн новых легковушек. Для сравнения: за те же полгода весь авторынок России едва превысил 530 тысяч машин.
Финансовые показатели BYD впервые в истории превысили показатель Tesla. Китайцы все больше инвестируют в исследования и разработки ($4,5 млрд за полгода - в полтора раза больше, чем годом ранее).
BYD вкладывает в новые технологии даже больше, чем другие гиганты типа Huawei или Xiaomi. И ведь ничего удивительного, ведь BYD не просто автопроизводитель. Он также выпускает и продает электронику, накопители энергии, полупроводники, даже организует железнодорожные перевозки.
Причем все больше китайских компаний зарабатывают на Западе больше денег, чем внутри страны. Скажем, у BYD треть всей выручки приходится на зарубежные страны ($19 млрд – в полтора раза больше, чем было в 2024 году).
BYD стремительно завоевывает мировой авторынок, причем как в странах Азии, так и Европы. Десятки тысяч электромобилей проданы от Таиланда до Испании, свидетельствует отчетность компании. Компания, начинавшая как производитель аккумуляторов, превратилась в глобального лидера в сегменте электромобилей, бросая вызов традиционным автогигантам, таким как Tesla. Стало это возможным, естественно, благодаря государственной поддержке.
Феномен BYD - это результат успешной стратегии Made in China, запущенной Си Цзиньпином. Именно он предложил превратить китайские компании в глобальных игроков. Си извлек уроки из советского опыта: никогда нельзя закрываться только во внутреннем рынке, каким бы огромным он не казался.
Всегда нужно захватывать все новые и новые мировые рынки, чем при господдержке и занимается BYD.
Причем западные автогиганты типа Tesla или Ford китайской компании уже не конкуренты: ни американское, ни немецкое правительства не могут обеспечить такие же льготные условия для автопрома.
За полгода BYD продал за рубежом почти 550 тысяч новых электромобилей. Новые машины BYD продаются сейчас в 112 странах по всему миру, и завоевали лидерство по продажам в таких странах как Италия, Турция, Испания, Бразилия. Между тем BYD сообщает об успешным выходе на все новые рынки. Причем корпорация не только продает автомобили, но и строит заводы за рубежом, создавая новые рабочие места и способствуя развитию местной экономики.
Получив доступ к льготному финансированию (например, сверхдешевой электроэнергии), китайские гиганты типа BYD могут позволить себе реинвестировать огромную прибыль в исследования и разработки. Скажем, общие инвестиции в НИОКР таких китайских автопроизводителей, как Geely Holding, SAIC Motor и Great Wall Motors, за полгода составили более $4 млрд.
Такие гигантские инвестиции позволяют BYD и другим китайским компаниям разрабатывать и внедрять передовые технологии. Среди них, скажем, интеллектуальная система помощи водителю Eye of God, платформа Super-E, поддерживающая мегаваттную быструю зарядку. Или, например, система беспилотных летательных аппаратов Lingyuan, устанавливаемая на автомобиль.
Даже бюджетные модели BYD оснащены самыми современными системами безопасности и помощи водителю, которые у Mercedes или BMW есть лишь в премиальных моделях. У китайских же автогигантов новые технологии - не элитарные, а массовые. Разумеется, это повышает их конкурентоспособность на мировом рынке.
Триумфальное шествие BYD по мировому авторынку вызывает, мягко говоря, неоднозначную реакцию на Западе. С одной стороны, западные автопроизводители признают конкурентоспособность китайских электромобилей и стремятся догнать BYD в области технологий и инноваций.
С другой стороны, правительства и аналитики выражают опасения по поводу растущей зависимости от китайского автопрома и потенциальной угрозы для местной промышленности. Но таков рынок: проигрывает слабейший, медлительный и негибкий.