Китайский завод BYD производит машин больше всей России в пять раз

«Построй свою мечту» - так на самом деле расшифровывается название китайского автогиганта BYD (Build Your Dreams). Владельцы автогиганта свои мечты уж точно построили. В 2025 году компания стала символом китайской экономической экспансии на западные рынки, где теперь придется ужиматься традиционным производителям типа Mercedes или Ford.

© Свободная пресса

Но это еще не все самое интересное. Выручка одной из крупнейших китайских корпораций за полгода превысила 370 млрд юаней ($52 млрд). Завод по всему миру продал почти 2,2 млн новых легковушек. Для сравнения: за те же полгода весь авторынок России едва превысил 530 тысяч машин.

Финансовые показатели BYD впервые в истории превысили показатель Tesla. Китайцы все больше инвестируют в исследования и разработки ($4,5 млрд за полгода - в полтора раза больше, чем годом ранее).

BYD вкладывает в новые технологии даже больше, чем другие гиганты типа Huawei или Xiaomi. И ведь ничего удивительного, ведь BYD не просто автопроизводитель. Он также выпускает и продает электронику, накопители энергии, полупроводники, даже организует железнодорожные перевозки.

Причем все больше китайских компаний зарабатывают на Западе больше денег, чем внутри страны. Скажем, у BYD треть всей выручки приходится на зарубежные страны ($19 млрд – в полтора раза больше, чем было в 2024 году).

BYD стремительно завоевывает мировой авторынок, причем как в странах Азии, так и Европы. Десятки тысяч электромобилей проданы от Таиланда до Испании, свидетельствует отчетность компании. Компания, начинавшая как производитель аккумуляторов, превратилась в глобального лидера в сегменте электромобилей, бросая вызов традиционным автогигантам, таким как Tesla. Стало это возможным, естественно, благодаря государственной поддержке.

Феномен BYD - это результат успешной стратегии Made in China, запущенной Си Цзиньпином. Именно он предложил превратить китайские компании в глобальных игроков. Си извлек уроки из советского опыта: никогда нельзя закрываться только во внутреннем рынке, каким бы огромным он не казался.

Всегда нужно захватывать все новые и новые мировые рынки, чем при господдержке и занимается BYD.

Причем западные автогиганты типа Tesla или Ford китайской компании уже не конкуренты: ни американское, ни немецкое правительства не могут обеспечить такие же льготные условия для автопрома.

За полгода BYD продал за рубежом почти 550 тысяч новых электромобилей. Новые машины BYD продаются сейчас в 112 странах по всему миру, и завоевали лидерство по продажам в таких странах как Италия, Турция, Испания, Бразилия. Между тем BYD сообщает об успешным выходе на все новые рынки. Причем корпорация не только продает автомобили, но и строит заводы за рубежом, создавая новые рабочие места и способствуя развитию местной экономики.

Получив доступ к льготному финансированию (например, сверхдешевой электроэнергии), китайские гиганты типа BYD могут позволить себе реинвестировать огромную прибыль в исследования и разработки. Скажем, общие инвестиции в НИОКР таких китайских автопроизводителей, как Geely Holding, SAIC Motor и Great Wall Motors, за полгода составили более $4 млрд.

Такие гигантские инвестиции позволяют BYD и другим китайским компаниям разрабатывать и внедрять передовые технологии. Среди них, скажем, интеллектуальная система помощи водителю Eye of God, платформа Super-E, поддерживающая мегаваттную быструю зарядку. Или, например, система беспилотных летательных аппаратов Lingyuan, устанавливаемая на автомобиль.

Даже бюджетные модели BYD оснащены самыми современными системами безопасности и помощи водителю, которые у Mercedes или BMW есть лишь в премиальных моделях. У китайских же автогигантов новые технологии - не элитарные, а массовые. Разумеется, это повышает их конкурентоспособность на мировом рынке.

Триумфальное шествие BYD по мировому авторынку вызывает, мягко говоря, неоднозначную реакцию на Западе. С одной стороны, западные автопроизводители признают конкурентоспособность китайских электромобилей и стремятся догнать BYD в области технологий и инноваций.

С другой стороны, правительства и аналитики выражают опасения по поводу растущей зависимости от китайского автопрома и потенциальной угрозы для местной промышленности. Но таков рынок: проигрывает слабейший, медлительный и негибкий.