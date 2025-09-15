Solaris идет в рост и обогнал по продажам "китайцев"

За восемь месяцев 2025 года на российском рынке было реализовано 17 474 автомобиля под брендом Solaris, что на 123% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (7840 единиц), сообщил глава "Автостата" Сергей Целиков.

© Российская Газета

Продажи автомобилей бренда начались в марте 2024 года, и с тех пор общий объем реализации превысил 32 тысячи автомобилей.

В 2025 году продажи бренда демонстрируют рост практически каждый месяц. Так, в январе было продано 1292 автомобиля, в феврале - 1166, в марте - 1555, в апреле - 2298, в мае - 1968, в июне - 2201, в июле - 3326, а в августе - 3668 автомобилей.

Под брендом Solaris на российском рынке предлагаются четыре модели. Наибольшая доля приходится на седан HS (ранее Hyundai Solaris) - 48,5% от общего объема. Далее следуют кроссовер HC (Hyundai Creta) с 22,8% и модели KRS (Kia Rio) и KRX (Kia Rio X-Line), каждая из которых обеспечивает чуть более 14% продаж.

По объемам реализации Solaris уже опередил такие китайские марки, как Omoda, GAC, Exeed и Jaecoo. В августе бренд занял восьмое место в рейтинге продаж на российском рынке.

Дилерская сеть Solaris к концу лета включала 125 центров в 75 городах страны.