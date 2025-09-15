В Приморье подростки устроили "огненный заезд" на тазе

© Lenta.ru

В Приморском крае малолетние стритрейсеры устроили огненный заезд на эмалированном тазе. Видео публикует Telegram-канал Shot.

На ночные гонки жалуются жители села Барабаш. Причем молодежь разъезжает не только на автомобилях, но и на тазах, привязывая их к бамперу. На кадрах видно, как от пролетающего на скорости таза остается огненный хвост. Сельчане, уставшие от шума среди ночи, негодуют: гонщики портят асфальтовое покрытие.

Ранее в Уфе мужчины прокатились полуголыми в наполненном водой кузове пикапа. Во время перформанса они раздавали белые розы встречающимся на пути горожанкам. Выходка обернулась для уфимцев несколькими штрафами: за неправильную перевозку пассажиров, сокрытие регистрационных знаков и езду с непристегнутыми ремнями безопасности.

В другом российском городе, Владимире, водитель устроил дрифт с чужим ребенком на багажнике. Шестилетняя девочка сидела на кузове, держась за спойлер. Машина маневрировала на скорости 25 километров в час.