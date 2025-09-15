Новая модель BMW неожиданно «провалила» краш-тест

Новая BMW 1 серии получила всего четыре звезды в краш-тесте Euro NCAP

Новая BMW 1 серии не смогла продемонстрировать максимальную оценку в краш-тесте Euro NCAP, что вызывает определенные сомнения относительно безопасности даже автомобилей премиум-класса.

Автомобиль получил лишь четыре звезды из пяти, что удивляет с учётом известной репутации марки. Хотя критерии Euro NCAP стали более строгими, а четыре звезды в 2025 году все ещё считаются неплохим результатом, многие ожидали большего от BMW.

Основные проблемы были выявлены в оценке защиты взрослых пассажиров (78%). Во время лобового столкновения автомобиль показал недостаточную защиту грудной клетки и левой ноги водителя, а также ног переднего пассажира, набрав лишь 8,9 балла из 16.

Однако результаты по боковым и задним ударам были значительно лучше: 16 из 16 и 3,7 из 4 соответственно. Защита детей (84%), безопасность (80%) и уязвимые участники дорожного движения (85%) получили более высокие оценки.

Стоит отметить, что платформа F70 новой BMW 1 серии является значительной модернизацией предыдущей модели F40, которая в 2019 году получила пять звезд. Однако ужесточение требований Euro NCAP привело к снижению оценки. Оценка в четыре звезды применяется ко многим модификациям: 116, 120, 123 xDrive, M135 xDrive, 118d и 120d с разными вариантами рулевого управления. На данный момент информация о планах BMW по улучшению показателей безопасности модели отсутствует.