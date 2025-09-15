Shell разработала жидкость для сверхбыстрой зарядки электромобилей

Shell совместно с RML Group создала специальную термальную жидкость, которая позволяет батареям электромобилей принимать огромный поток энергии за короткое время. Жидкость проникает в самые мелкие каналы и отверстия аккумулятора, эффективно охлаждая ячейки и позволяя безопасно заряжать батареи быстрее.

© Ferra.ru

Согласно Shell, 34 кВт·ч батарея может зарядиться с 10 до 80% менее чем за 10 минут. В теории это даёт до 24 километров запаса хода в минуту зарядки, что быстрее, чем обычная заправка бензином или дизелем. Однако на практике таких лёгких и сверхэффективных электромобилей… не существует. Жидкость создана «прозапас».

Компания утверждает, что Shell EV-Plus Thermal Fluids позволяет сократить время зарядки без ущерба для целостности батареи и её срока службы.