Как изменятся цены на авто до конца года

Цены на кроссоверы и седаны китайских брендов могут немного снизиться до конца года, отечественные производители, напротив, будут стараться удержать цены, рассказала «Ленте.ру» доцент кафедры таможенного администрирования Президентской академии в Санкт-Петербурге, кандидат социологических наук Дарья Щербакова.

«В массовом сегменте китайских брендов ожидается мягкое снижение или стагнация цен на уровне минус 2-7 процентов. Эффект затоваривания и затянувшиеся дилерские акции, начавшиеся еще в августе, с большой вероятностью растянутся на осень, — сказала эксперт. — Lada и локальные модели, напротив, будут удерживать ценовой уровень: производители понимают, что спрос снижается, и предпочитают стимулировать рынок через промо-акции и трейд-ин, а не через прямое удешевление».

На вторичном рынке, по мнению эксперта, ожидается плавное снижение цен в пределе 1-3 процентов. Исключение, по ее словам, составляют дешевые «рабочие» машины и редкие комплектации — здесь возможен рост цен из-за точечного дефицита.

«За удешевление играет снижение ставок ЦБ: оживление кредитного спроса происходит с лагом в один-два месяца, поэтому еще одно осеннее снижение способно поддержать продажи, пусть и не сразу отразится на ценах. Также в пользу покупателей — расширение госпрограмм. За рост цен отвечает грядущее изменение методики и ставок утильсбора с 1 октября 2025 года, которое ударит по частному импорту и частично ляжет на рынок в целом», — объяснила Щербакова.

Ранее сообщалось, что по итогам первых восьми месяцев 2025-го суммарные объемы продаж новых автомобилей в РФ упали на 25 процентов год к году. В Минпромторге прогнозируют сохранение негативной динамики на внутреннем рынке как минимум до конца декабря.