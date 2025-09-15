"Японец" по цене Lada: в РФ продают Suzuki SX4 2009 года в идеале

В Нижегородской области "Российская газета" обнаружила в продаже Suzuki SX4 2009 года выпуска в идеале. Из-за хороших условий хранения и малой эксплуатации автомобиль сохранился буквально в заводском состоянии.

© Пресс-служба Suzuki

На черном хэтчбеке за 16 лет наездили всего 3,6 тысячи километров. Авто, со слов владельца, эксплуатировался очень редко, только летом, а все остальное время хранился в теплом и сухом гараже.

"Японское качество не сравнимо с русским или китайским авто! Переездит любую новую Lada Granta, Vesta и так далее", - смело заявляет владелец.

Suzuki SX4 оснащен 107-сильным двигателем 1,6 литра и механической коробкой передач, привод - передний.

В комплектации есть ЭСП, электрозеркала, кондиционер, штатная магнитола с радио, мультируль, докатка.

Цена автомобиля - 1 599 000 рублей. За эти деньги можно купить Lada Granta в топовой версии или Vesta в начальном исполнении.