В никарагуанской столице Манагуа состоялось торжественное открытие новой автомобильной дороги, которая стала самой широкой в стране. Один из участков трассы "Героев восстания" состоит из 10 полос.

© Российская Газета

Эта магистраль, построенная по поручению правительства Никарагуа, призвана улучшить транспортную инфраструктуру, разгрузить существующие маршруты и способствовать экономическому развитию региона. Кроме основной части, дорога включает выделенные полосы для общественного транспорта, а также широкие пешеходные и велосипедные дорожки для безопасного передвижения.

Как ранее отметила сопрезидент республики Росарио Мурильо, создание этого объекта транспортной инфраструктуры посвящено героизму никарагуанской молодежи. Открытие дороги было приурочено к национальным праздникам - Дню независимости Никарагуа и годовщине исторической битвы при Сан-Хасинто.

В торжественной церемонии приняли участие тысячи молодых никарагуанцев, которые несли в руках цветы и флаги. Шествие сопровождалось выступлениями музыкантов и танцами.

План правительства Никарагуа по строительству и развитию транспортной инфраструктуры по всей стране способствует созданию новых рабочих мест и открывает для населения широкие возможности для экономического и социального развития.