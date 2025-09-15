Mercedes грозит вернуться в Россию: причины и последствия

Санкционная политика европейских стран принесла свои "плоды", но выгоду получили не жители и производители ЕС. После трех лет бегства немецких компаний из нашей страны они осознали, что их зависимость от российского рынка очень велика. Ни Китай, ни США не могут компенсировать убытки, которые они несут с 2022 года. Заводы и производители ищут пути возвращения в Россию, хотя и с большой осторожностью, понимая, что на прежних условиях их уже не ждут.

О том, чем вызвано желание массово регистрировать товарные знаки в нашей стране и к чему это приведет, рассказал портал "Автовзгляд".

В то время как канцлер Германии продолжает нагнетать обстановку, экономика страны, которая ранее была примером для подражания, сталкивается с серьезными трудностями. Падение продаж электромобилей и тарифные войны с США привели к ухудшению ситуации.

Немецкий автопром, пострадавший от американских пошлин, сталкивается с массовыми увольнениями и закрытием предприятий. Владельцы заводов выражают свое недовольство текущей ситуацией. Иногда это доходит до абсурда: закрылось предприятие, которое десятилетиями производило знаменитый значок Mercedes-Benz - трехлучевую звезду.

На этом фоне некоторые немецкие компании, включая Mercedes, начали регистрировать свои товарные знаки в России. Согласно данным, компания подала заявки в Роспатент на два варианта написания названия - на русском и английском языках.

По информации из источников, немецкий автопроизводитель планирует продавать автомобили, запасные части и предоставлять услуги по ремонту.

Процесс регистрации товарного знака пока не завершен, но, скорее всего, это лишь вопрос времени. Однако возвращение бренда на российский рынок обещает быть сложным и длительным: привезти партию автомобилей и комплект запчастей станет лишь первым шагом. Прежде всего, компании предстоит восстановить свою репутацию и извиниться перед множеством поклонников, которых она оставила в беде, отключив программное обеспечение. Убедить в этом придется не только клиентов, но и партнеров, а также дилерское сообщество.

Вопрос о том, сколько времени займет этот процесс, остается открытым. Поэтому можно предположить, что на этом этапе дальше регистрации патентов дело вряд ли пойдет.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что Hyundai рассматривает обратный выкуп завода в Петербурге.