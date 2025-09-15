AR-проекции на лобовое стекло и голосовые ассистенты на базе ИИ: чего россияне ждут от мультимедиа в авто. Исследование Rambler&Co

Требования к автомобилю меняются вместе с привычками водителей. Сегодня мало просто надежного мотора — важны технологии, которые делают поездку удобнее и вписываются в стиль жизни автолюбителя. Это и мультимедиа, и навигация, и возможность быстро подключить смартфон. Медиахолдинг Rambler&Co, технологическая компания Navio и экосистема Сбера для автолюбителей провели исследование, чтобы понять, какие функции мультимедийных систем сегодня востребованы у россиян и каким видят автомобиль будущего более 48 000 автовладельцев по всей стране.

© Нейросеть

Сегодня: удобство, музыка и навигация

Каждый второй россиянин (45%) чаще всего использует мультимедийную систему в авто для прослушивания музыки, радио или аудиокниг. На втором месте по популярности — навигация и информация о пробках (24%). Для 5% важнее всего данные о состоянии автомобиля: расход топлива, давление в шинах и диагностика. Видеоконтент и звонки через мультимедиа востребованы у 4% респондентов (для каждой категории), голосовые ассистенты — у 2%, поиск информации в интернете — у 1%. При этом 15% участников признались, что вовсе не используют мультимедиа в машине.

Запросы у водителей к мультимедиа сегодня разнообразны. На первом месте — простота интерфейса (26%), и это напрямую связано с уровнем комфорта: 29% респондентов называют свою текущую систему в автомобиле интуитивной, ещё 52% — «скорее удобной, но с нюансами». Также пользователи ждут быстроты работы и стабильности (18%), качества звука (15%), актуальности карт и безопасности (по 13%). Для 10% важна интеграция со смартфоном. Поддержку приложений и сервисов (музыка, мессенджеры, видео) ценят 3%, а голосовое управление и обновления «по воздуху» остаются на периферии внимания — по 1%.

Кроме удобства в использовании, мультимедиа всё чаще становится фактором выбора самой машины. Для 17% водителей продвинутая система входит в число ключевых критериев при покупке автомобиля. Для ещё 51% она важна, но не играет решающей роли.

Эксперты экосистемы Сбера для автолюбителей отмечают: в онлайн-продажах (например, на платформе СберАвто, которая входит в контур экосистемы для автолюбителей) заметен рост интереса к моделям, в которых «цифровая начинка» имеет важное значение.

Семьи чаще выбирают кроссоверы с расширенными мультимедийными функциями: поддержкой потокового контента, подключением нескольких устройств и родительским контролем. Под подобный запрос хорошо подходят модели, в комплектациях которых есть большие сенсорные экраны, встроенные мультимедиа-платформы и отдельные экраны для пассажиров на задних рядах.

Жители мегаполисов предпочитают компактные городские автомобили с актуальной навигацией, удобной интеграцией со смартфоном и голосовым управлением для звонков hands-free.

Для работы в дороге растёт спрос на бизнес-седаны и премиум-сегмент с мультимедиа, которое поддерживает календарь, видеосвязь и маршрутизацию встреч.

Завтра: интеграция с сервисами и ИИ

Ожидания от мультимедиа в будущем напрямую связаны с ростом цифровизации. 27% респондентов хотят видеть в своей машине планирование маршрутов с учетом дел из календаря, по 22% ждут возможности оплаты сервисов (заправки, платные дороги, страховки) прямо из автомобиля и рассчитывают на расширенных голосовых ассистентов с ИИ. Каждый пятый (20%) мечтает о встроенных сервисах фильмов, музыки и игр для пассажиров. Дополнительно 5% хотят полноценно участвовать в видеовстречах через мультимедиа без телефона, а 4% иметь расширенную интеграцию с «умным домом».

Среди технологий ближайшего десятилетия в качестве наиболее перспективных респонденты назвали AR/VR-интерфейсы с проекцией маршрута на лобовое стекло и 3D-интерфейсы (26%), голосовые ассистенты на базе ИИ (25%), персонализированные рекомендации — от маршрутов до музыки (20%). Почти каждый пятый россиянин (19%) видит мультимедиа как центр управления электромобилем (зарядка, диагностика, оптимизация маршрутов), а 10% считают необходимой совместимость с внешними устройствами (VR-очки, планшеты для пассажиров).

Будущее: мультимедиа как центр жизни в дороге

Если автомобиль станет полностью автономным, экран мультимедиа превратится в рабочее место и развлекательный центр. Почти половина россиян (46%) хотели бы использовать его для работы: проверять почту, звонить, работать с документами прямо в дороге. Треть опрошенных (32%) представляют себе автономный автомобиль как маленький кинотеатр на колёсах с фильмами и сериалами. Для 12% это площадка для общения в мессенджерах и соцсетях, 8% готовы использовать свободное время в пути для обучения, а 2% — для игр.

Россияне уже начинают воспринимать ИИ как помощника в дороге. 31% опрошенных доверяют нейросетям в роли навигатора и советчика — для подсказок по маршруту, рекомендаций сервисов или оптимизации поездки. Ещё треть (33%) предпочитают контролировать всё самостоятельно, но не исключают использование ИИ в отдельных сценариях.

Эксперты Navio уверены: именно мультимедиа станет центром автомобиля будущего. Оно построит оптимальный маршрут с удобными точками для зарядки, опираясь на инфраструктуру города, интегрируется с «умным домом» и персонализирует контент для пассажиров, а AI-ассистент поможет решить любой вопрос и выполнить просьбы водителя и пассажиров. В перспективе мультимедиа будет не только развлекать и информировать, но и координировать все цифровые сервисы, превращая автомобиль в полноценное продолжение экосистемы пользователя.