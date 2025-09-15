Компания Geely впервые опубликовала официальные фотографии нового Emgrand. Седан сменил пятое поколение.

Geely Emgrand получил внешность в стиле последних новинок компании, и теперь модель выглядит на класс выше.

Также "Эмгранд" подрос в габаритах: колесная база выросла с 2650 до 2755 мм, а длина кузова - с 4638 до 4815 мм.

Фотографии салона пятого поколения Geely Emgrand пока не обнародованы.

Ранее "РГ" рассказывала, что новый Emgrand получил силовую установку от Geely Atlas: турбомотор мощностью 181 л.с. и 7-ступенчатый "робот" в паре.

В России Geely Emgrand в дореформенном виде представлен по цене от 2,18 до 2,66 млн рублей. Авто комплектуется 122-сильным атмосферным двигателем в паре с 5-ступенчатой "механикой" или 6-диапазонной классической АКП.

В будущем в РФ должен появиться белорусский аналог "Эмгранда" - седан Belgee S50.