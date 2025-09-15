В Белоруссии обновился кроссовер Belgee X70

Кроссовер с индексом X70 (он же Geely Atlas Pro) белорусской сборки пережил обновление: у него слегка изменился внешний вид, расширился функционал мультимедийной системы, сократилось число комплектаций и выросла цена. Дореформенный X70 можно было купить в Белоруссии за 72 900 местных рублей (1,8 миллиона российских), а теперь минимальна стоимость — 77 900 рублей (1,9 миллиона).

© Motor.ru

Внешне обновленный Belgee X70 отличается от предшественника решеткой радиатора: вместо рамок, повторяющих контур решетки, она теперь наполнена вертикальными ламелями в духе Geely Monjaro. Убранство салона осталось нетронутым. Единственное изменение — теперь медиасистема «дружит» с Apple CarPlay.

© Belgee

© Belgee

© Belgee

© Belgee

© Belgee

Вместо пяти комплектаций кроссовер отныне доступен только в двух — Comfort plus и Luxury plus. Вне зависимости от версии в движение его приводит полуторалитровый двигатель мощностью 177 лошадиных сил.

В «базе» он сочетается с шестидиапазонным автоматом и передним приводом, а в более дорогом варианте — с семиступенчатым «роботом» и приводом на все колеса.

Максимальная стоимость X70 составляет 81 900 белорусских рублей (около двух миллионов российских). Ранее планка была выше, 84 900 рублей (2,07 миллиона), но она еще поднимется: в палитру обновленной модели в будущем добавят топовую модификацию Flagship.