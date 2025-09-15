В Санкт-Петербурге выставили на продажу Bentley за 2 млн рублей

Речь идет о редкой и более мощной модификации Speed с пробегом 95 тысяч км. Машина оснащена 6-литровым двигателем W12 BiTurbo, форсированным до 610 л. с. Седан имеет полный привод, автомат и салон с отделкой из натуральной кожи и дерева.

© runews24.ru

Согласно объявлению на Авто.ру, Bentley не был в ДТП и имеет оригинальный ПТС. Состояние оценивается как хорошее. Среди недостатков царапины на бампере, необходимость обслуживания подвески и периодические ошибки в работе электроники.

Покупатель должен быть готов к высоким эксплуатационным расходам. Годовой транспортный налог составляет 91,5 тысячи рублей.

Напомним, что эксперты назвали причины успеха белорусской марки Belgee. В РФ продают Suzuki SX4 2009 года выпуска.