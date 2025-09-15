Geely раскрыла название первого подключаемого гибрида для России

Китайская марка готовится вывести на российский рынок новый кроссовер, который станет первой PHEV-моделью в линейке. Автомобиль, известный в Китае как Galaxy Starship 7 EM-i, у нас будет продаваться под индексом EX5 EM-i. Такое имя выбрано, чтобы показать родство с уже известным россиянам электрокаром [Geely EX5](https://motor.ru/news/geely-ex5-prices-20-02-2025.htm), построенным на той же архитектуре.

© Motor.ru

У второй части названия, аббревиатуры EM-i, несколько значений. Первый вариант расшифровки — Explore More Imagination, или «Выходя за границы воображения», указывает на отсутствие ограничений за рулем кроссовера, второй — Efficiency Meets Intelligence, или «Эффективность благодаря интеллекту», отсылает к технологичности.

EM-i — также название силовой установки (Electric Motor Intelligence) новинки. В ее состав входит полуторалитровая атмосферная «четверка», дефорсированная с 112 до 99 сил, сообщали ранее «Китайские автомобили» со ссылкой на свои источники.

© Geely

© Geely

В паре с ДВС работает электромотор мощностью 218 сил, как у EX5. Емкость тяговой батареи — 18,4 киловатт-часа, а общий запас хода на электротяге и полном баке составит 940 километров по циклу WLTP. Привод только передний.

Длина, ширина и высота кроссовера равны 4740, 1905 и 1685 миллиметрам соответственно. Если верить инсайдерам, комплектации будут такими же, как у электрокара, — Pro и Max.

Кроссовер начального уровня оснастят 18-дюймовыми колесными дисками, «зимним» пакетом и камерой заднего вида, а в «топе» можно ожидать колеса размерностью 19 дюймов, панорамную крышу, электрорегулировку передних кресел, круговой обзор и комплекс помощников ADAS.