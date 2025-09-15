Начались "живые" продажи дизельных пикапов JAC T9

Пикап JAC T9 в версии с дизельным двигателем, официальные продажи которого стартовали 19 августа, уже доступен у дилеров и представлен в их салонах. Об этом сообщают "Китайские автомобили".

Как сообщил корреспондент портала, который связался с несколькими автосалонами бренда, дизельные JAC T9 уже поступили в продажу, а в некоторых даже доступен выбор цветов.

Стоимость пикапа на тяжелом топливе оказалась выше, чем у бензинового аналога, на 150 тысяч рублей - автомобиль оценили в 3 749 000 рублей. Новинка оснащена 2,0-литровым турбодизелем мощностью 163 л.с. В паре с ним трудится восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия.

Автомобиль выделяется полностью черной решеткой радиатора, красным логотипом и мощными внедорожными шинами.

Как и бензиновая версия Т9, дизельный вариант доступен только в комплектации Explore. Она предлагает богатый набор опций, включающий цифровую приборную панель, мультимедийную систему с 10,4-дюймовым экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, бесключевой доступ, круиз-контроль, сиденья с электроприводом и подогревом, климат-контроль, подушки и шторки безопасности и многое другое.

