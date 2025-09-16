Чиновники объяснили, почему исчез проект повышения утильсбора. Как отмечают чиновники, на данный момент во всей работе портала наблюдается технический сбой, так что система просто не отображает размещённые документы. По окончании технических работ по восстановлению функционала проект нормативно-правового акта вновь загрузится.

Напомним, что власти РФ решили изменить методику начисления устильсбора на новые автомобили. Сейчас сумма утилизационного сбора расчитывается на основе объёма двигателя и года выпуска легкового автомобиля.

Но так как всё большим спросом пользуются мощные, но притом малокубатурные машины, в правительстве считают, что учёт лишь одного показателя – объёма двигателя – теряет актуальность, а потому нужно учитывать мощность.

Для физических лиц, которые ввозят автомобиль для личного пользования, предлагается сохранить льготные коэффициенты на самые востребованные категории транспортных средств мощностью до 160 лошадиных сил.

Согласно предложению, базовая ставка будет формироваться на основании типа и объёма и мощности двигателя, а коэффициент - на основании мощности по прогрессивной шкале.