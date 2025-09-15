Почему угонщики перестали орудовать в Москве

В столичном департаменте транспорта сообщили об уменьшении числа преступлений, связанных с угонами транспортных средств. По данным ведомства, на которые обратил внимание Quto.ru, с начала года их стало меньше на 19% по сравнению с тем же периодом 2024, а с за последние 13 лет — на 96%.

В Дептрансе заявили, что подобных результатов удалось добиться благодаря «внедрению и постоянному развитию» в столице комплексов фотовидеофиксации. Система позволяет оперативно передавать данные правоохранителям и помогать автомобилистам в поиске их машин.

Система круглосуточно отслеживает весь проезжающий транспорт, в том числе марку, госномер и геолокацию, а нейросеть сверяет данные с базами розыска.

Если искусственный интеллект обнаруживает совпадения, электроника автоматически отправляет сведения в базу данных и отправляет сигнал в полицию. Это позволяет оперативно перехватывать угнанные автомобили и возвращать их владельцам.