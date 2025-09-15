Прошла премьера 17-местного электромобиля Toyota

Японский автопроизводитель Toyota представил новый электромобиль e-Palette BEV, способный выполнять различные транспортные функции. Машина обладает низкопольной конструкцией и 17-местным салоном, что позволяет трансформировать ее в автобус, фуд-трак или передвижной кинотеатр. По информации пресс-службы компании, продажи новинки начнутся 15 сентября.

e-Palette выделяется просторным салоном и большими окнами, создающими ощущение простора, а также уникальным современным дизайном.

Большое внутреннее пространство Toyota предоставляет широкие возможности для адаптации под разнообразные потребности. Например, при установке оборудования для видеоконференций или аудиосистем этот электромобиль может стать идеальным средством для развлечений в дороге. Пассажиры могут наслаждаться просмотром спортивных трансляций в высоком разрешении или любоваться живописными пейзажами.

Низкий пол и широкие раздвижные двери облегчают посадку и высадку пассажиров. Функция регулировки высоты пола и электрический пандус позволяют людям с ограниченными возможностями без посторонней помощи садиться и выходить из автомобиля, даже если высота бордюра не превышает 15 см. Кроме того, доступны дополнительные опции, такие как крепление для инвалидных колясок.

Габариты машины следующие: длина 4950 мм, ширина 2080 мм и высота 2650 мм. За пассажирским отсеком предусмотрено четыре фиксированных сиденья, а напротив широкой входной двери расположены три откидных сиденья. Высота пола может изменяться от 270 до 370 мм.

Электромобиль оснащен 204-сильным двигателем и аккумулятором емкостью 72,82 кВтч, обеспечивающим запас хода до 250 км на одной зарядке. К 2027 году Toyota планирует оснастить e-Palette системой автопилота четвертого уровня.

