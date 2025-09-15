Названы пять самых доступных рамных внедорожников на российском рынке

Выбор таких машин на российском рынке постепенно сокращается, а их стоимость растёт. «Автоновости дня» изучили текущие предложения и представили пять самых недорогих автомобилей, доступных к покупке.

© Quto.ru

Возглавляет этот список легендарный УАЗ «Хантер». Это самый бюджетный вариант — цена на внедорожник 2024 года начинается от 1 510 000 рублей. За эти деньги покупатель получает машину с бензиновым двигателем мощностью 112 лошадиных сил, соответствующую экологическому стандарту «Евро-2», и пятиступенчатой механической коробкой передач. Базовая версия оснащена подключаемым полным приводом (Part-time) и двухступенчатой раздаточной коробкой. За дополнительную плату в 50 тысяч рублей можно установить блокировку дифференциала заднего моста.

На второй позиции расположился другой продукт Ульяновского автозавода — более современный УАЗ «Патриот». Его стоимость в минимальной комплектации составляет 1 680 000 рублей. За эти деньги предлагается автомобиль с 2,7-литровым двигателем на 150 лошадиных сил («Евро-2»), «механикой» и полным приводом Part-time.

Третье место по доступности занимает BAW 212, который часто называют «китайским УАЗом». Недавнее повышение цен не затронуло базовую версию Machinist, которая сейчас стоит от 2 945 000 рублей. Эта сумма включает в себя мощный двухлитровый турбированный двигатель на 238 лошадиных сил и восьмиступенчатую автоматическую трансмиссию. Машина с подключаемым полным приводом имеет внушительный дорожный просвет в 235 миллиметров.

Следующий в рейтинге — BAIC BJ40, который собирают в России. Цены на этот внедорожник начинаются от 3 025 000 рублей за комплектацию Exclusive. В его оснащение входит двухлитровый дизельный двигатель мощностью 162 лошадиные силы с восьмиступенчатым «автоматом». Привод — подключаемый полный (Part-time), с понижающей передачей и функцией блокировки дифференциала.

Замыкает «пятёрку» внедорожник Oting Palladin, созданный на базе японской платформы Nissan Terra. Его стартовая цена с учётом специальной скидки при покупке за наличные составляет 3 099 000 рублей. Модель имеет двухлитровый бензиновый турбомотор Mitsubishi мощностью 228 лошадиных сил, который работает в паре с восьмиступенчатым автоматом ZF. Внедорожные возможности обеспечивает подключаемый полный привод с тремя режимами блокировки дифференциала и понижающей передачей.