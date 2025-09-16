В России могут поднять точку отсечения топливного демпфера, обсуждается возможность поднять ее до 20% по бензину и до 30% по дизелю, рассказал журналистам статс-секретарь - заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов.

По словам замглавы Минфина, которые приводит ТАСС, это решение будет обсуждаться в правительстве.

Ведомство же, в свою очередь, согласно с тем, что с учетом обстановки на рынке можно сразу поднять точку отсечения топливного демпфера до 20% по бензину, до 30% - по дизельному топливу.

Однако решение будет приниматься исходя из ситуации с бюджетом, отметил Алексей Сазанов.

Правительство намерено поднять точку отсечения топливного демпфера, чтобы нефтяники могли рассчитывать на компенсационные выплаты при текущих ценах.

Ранее сообщалось, что рост цен на АЗС могут перестать ограничивать инфляцией.