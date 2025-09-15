Кроссовер Omoda C7 прошел процедуру получения ОТТС

Кроссовер Omoda C7 от "Автотора" прошел процедуру получения ОТТС: что это значит
На калининградском заводе "Автотор" начали выпускать кроссовер Omoda C7, сообщает сайт "Китайские автомобили". На модель уже получено одобрение типа транспортного средства, что позволяет начать продажи.
При этом ранее тот же источник утверждал, что Omoda C7 встанет на конвейер предприятия "АГР Холдинг" в Калуге. На калужском заводе в настоящее время налажена сборка трех моделей отечественного бренда Tenet.
Продажи Omoda C7 китайской сборки начались в мае 2025 года. Во всех комплектациях кроссовер комплектуется связкой из 150-сильного турбомотора 1,6 литра и 7-ступенчатого "робота". Привод - передний и полный.
Цены на Omoda C7 стартуют от 3,11 млн рублей (без учета скидок).