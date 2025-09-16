Volkswagen отложил премьеру нового Golf

Немецкий автогигант придерживается планов по расширению «батарейной» линейки, подкрепляя свои намерения концептами — к примеру, недавним [ID.Cross]. Однако, по данным газеты Handelsblatt, не все они доберутся до конвейера в намеченный срок. Так, ID.Roc и ID.Golf не будут представлены в этом десятилетии из-за финансовых проблем концерна.

Если верить инсайдерам, как минимум две «зеленые» модели Volkswagen будут представлены с задержкой. Виной тому — производственные сложности, снижение спроса и растущие расходы. И ID.Roc, и ID.Golf дебютируют не раньше 2030 года.

В прошлом году сообщалось, что Volkswagen собирается перенести производство Golf из Вольфсбурга в Мексику, чтобы освободить на немецком заводе место для электромобилей на платформе SSP, включая ID.Roc. Перенос планировали завершить к 2027 году, но и здесь возникли проблемы. В результате новое производство в Вольфсбурге может стартовать только в 2028 году.

С аналогичными трудностями столкнулся перенос производства ID.3 и Cupra Born из Цвиккау в Вольфсбург.

Реализацию планов тормозит банальная нехватка средств из-за слабого спроса. По словам собеседника газеты, компания «совершенно переоценила свои возможности»: продажи растут, но они оказались не столь высокими, как надеялся Volkswagen, вложивший огромные средства в увеличение объемов производства «электричек».