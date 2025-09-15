Страховщики заявили, что ошибки при выявлении ОСАГО камерами исключены

Страховщики: необоснованных штрафов за отсутствие ОСАГО не будет. Российские водители не будут получать необоснованные и ошибочные штрафы с дорожных камер после запуска системы контроля наличия ОСАГО в автоматическом режиме. Об этом заявил глава Национальной страховой информационной системы (НСИС) Николай Галушин.

По словам эксперта, при проезде камера фотографирует весь поток транспорта, после чего снимок отправляется в информационную систему ГИБДД. Которая, в свою очередь, взаимодействует с базой данных страховщиков: номер автомобиля сопоставляется с наличием договора «автогражданки» в отношении машины с таким регистрационным знаком.

«При наличии договора ОСАГО фотографии удаляются. При отсутствии договора страхования будет происходить запрос в информационную систему страхования на следующий день, чтобы исключить ошибку с необоснованным наложением штрафа. При этом проверка по базе НСИС будет проводиться неоднократно», — подчеркнул Галушин.

Напомним, планы начать штрафовать водителей, которые не покупают страховку, с дорожных камер, обсуждаются в течение нескольких лет. В Российском союзе автостраховщиков (РСА) неоднократно заявляли, что технических препятствий нет, а также предлагали запустить систему в тестовом режиме с 1 марта 2025 года. Позднее, однако, из-за возникших сложностей запуск эксперимента был отложен.

Ранее в СМИ появилась информация, что дорожные камеры начнут рассылать автомобилистам «письма счастья» за отсутствие ОСАГО с 1 ноября, однако в СФ эти данные опровергли.