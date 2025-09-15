"Капсула" за триста: в РФ продают новую "Оку" цвета "баклажан"

"Российская газета" обнаружила в продаже практически новый ВАЗ-1111 "Ока". Автомобилю 20 лет, но его пробег составляет всего 6,3 тысячи километров.

Субкомпакт выкрашен в довольно необычный и редкий фиолетовый цвет. И это заводской окрас, сообщил владелец, отметив, что кузов обработан антикором.

Судя по году выпуска - 2005 год - "Ока" собрана на мощностях завода микролитражных автомобилей (ЗМА, Набережные Челны).

Автомобиль оснащен 33-сильным бензиновым двигателем объемом 0,7 литра и механической коробкой передач.

Цена "капсулы времени" - 300 000 рублей. В среднем модель на "вторичке" стоит в пределах 150 тысяч рублей.