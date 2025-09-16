Москва стала безопаснее для мотоциклистов

В период с января по август 2025 года количество погибших в дорожных происшествиях на столичных дорогах двухколёсных участников дорожного движения снизилось на 14% по сравнению с прошлым годом. В департаменте транспорта объяснили, с чем связана эта тенденция.

«За восемь месяцев 2025 года количество погибших в авариях с мотоциклами снизилось на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В столице более 1,7 тыс. комплексов фотовидеофиксации развёрнуто по направлению движения транспортного потока. Так они могут распознавать госномера мотоциклов и фиксировать нарушения», — заявил глава московского Дептранса Максим Ликсутов.

Всего с начала года в столице было зафиксировано 694 аварии с участием мотоциклов. В них погибли 30 человек, ещё 732 получили травмы.

В Дептрансе отметили, что чаще всего причиной жёстких ДТП становятся несоблюдение скоростного режима и дистанции, а также игнорирование правил перестроения о очерёдности проезда.