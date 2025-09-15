Кроссовер Omoda C7 начали собирать в России

Omoda C7 теперь собирают в России. Сборку китайского кроссовера наладили на мощностях завода «Автотор» в Калининграде. Как сообщает портал «Китайские автомобили», Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на C7 локальной сборки — документ, необходимый для продажи модели на российском рынке, — уже получено. Однако производство началось раньше: первые C7 сошли с калининградского конвейера в августе.

© Motor.ru

ОТТС на Omoda C7 российской сборки оформила компания «Балтавто», аффилированная с «Автотором». Завод модернизировали под производство кроссовера: запустили роботизированные линии сварки и создали окрасочный комплекс, через который могут проходить до 200 тысяч кузовов ежегодно.

До сих пор не было известно, какой именно завод изберет Omoda для производства C7. Ранее кроссовер сертифицировали для сборки на заводе «АГК» в Калуге — экс-предприятии Volkswagen, где сейчас выпускают кроссоверы марки Tenet (они же Chery с другими шильдиками).

Omoda C7 появился в продаже в России в мае нынешнего года, но поначалу поставлялись машины из Китая.

C7 оборудован 1,6-литровым мотором мощностью 150 лошадиных сил (275 Нм крутящего момента), работающим в тандеме с семидиапазонным «роботом» с двойным сцеплением мокрого типа. Привод передний либо полный. Стоимость варьируется от 3 109 900 до 3 659 900 рублей без учета скидок.