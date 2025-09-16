Jolion обошел белорусского конкурента и возглавил рейтинг иномарок

И снова китайский кроссовер стал самым востребованным автомобилем иностранной марки в России. Такую информацию предоставили аналитики по итогам 37-й недели года (8-14 сентября).

© Quto.ru

Безоговорочным лидером всего рынка новых легковых машин в этот период осталась отечественная Lada Granta, которую приобрели 2 590 раз. Второе место в общем рейтинге удерживает другая Lada — Vesta с результатом 1 256 реализованных машин.

Третью ступень пьедестала, одновременно став лучшей среди всех иномарок, занял упомянутый Haval Jolion — 1 231 проданная машина. Стоит напомнить, что на предыдущей неделе Jolion впервые за многие месяцы уступил первенство среди иномарок своему белорусскому конкуренту — кроссоверу Belgee X50. Всё вернулось на свои места, и теперь белорусская модель опустилась на второе место среди иномарок и на четвёртое — в общем зачете. Её показатель — 1 069 единиц.

В «десятку» наиболее продаваемых моделей также вошли Geely Monjaro (758 единиц), Haval M6 (732), Changan UNI-S/CS55 Plus (698), Chery Tiggo 7L (641), Lada Niva Legend (605) и Belgee X70 (570).