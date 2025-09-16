Почему дизель перестал быть выгодным

Дизель многие годы имел ценовое преимущество перед бензином, поэтому при возможности водители выбирали именно его. Но сегодня настоящая выгода превратилась в мнимую. Сегодня водителей напрягает не только стоимость, но и качество топлива. Если вы живете не в столице, то наткнуться на плохую солярку проще простого. Раньше с этим было легче, так как машины выдерживали любые примеси и спокойно ехали. Но мало того, что транспортные средства стали «нежнее», так еще и стоимость их обслуживания сильно выросла. Автор канала PRO АВТО пишет о том, что одна форсунка на дизельных двигатель может стоить около 50 тысяч рублей. Ранее «ГлагоL» писал о том, на каких машинах ездят в Северной Корее. Там до сих пор можно найти автомобили, собранный вручную.

