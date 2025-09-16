Продажи электрического хэтчбека Ora в России практически завершены

У автодилеров Санкт-Петербурга остался, возможно, последний в России новый электрический хэтчбек Ora. Аналитик Сергей Целиков в своём Telegram-канале решил вспомнить недолгую историю бренда на российском рынке.

© Quto.ru

Проанализировав статистику ввоза и продаж этих электромобилей, оказалось, что с момента первого появления в 2022 году и по сегодняшний день, в нашу страну было импортировано немногим более 900 единиц Ora. Подавляющее большинство из них — ровно 680 штук — прибыло официально через компанию GWM в 2023 году. Ещё 55 машин были ввезены частными лицами.

Однако настоящий парадокс заключается в динамике продаж. В том самом 2023 году дилеры смогли реализовать только 51 электрокар. Ситуация кардинально изменилась на следующий, 2024 год, когда россиянами было приобретено ровно 500 автомобилей. А за первые восемь месяцев текущего года удалось продать ещё 324 хэтчбека марки. Таким образом, общий объём продаж Ora составил 879 единиц за несколько лет.

«Думаю, что на этом судьба славного китайского бренда в России временно завершится. Так сказать, до лучших времен. Получается, что небольшие электрические хетчбеки в стиле ретро по цене среднеразмерного бензинового кроссовера россиянам почему-то не зашли», — подытожил Целиков.

В комментариях к посту большинство подписчиков предположили, что проблема бренда на российском рынке была связана с завышенными ценами на электркоары.