Автомобильная промышленность отказывается от традиционного крепления колес

Автомобильная промышленность постепенно отказывается от традиционного крепления колес шпильками с гайками. Все больше производителей используют для этих целей болты - решение, которое уже давно распространено в Европе.

Главная причина - снижение массы и компактность конструкции, пишет 110km. Болты позволяют облегчить ступицу.

Дополнительным фактором выступает сокращение себестоимости и упрощение логистики запасных частей.

При этом у болтового крепления есть недостатки. Замена колеса становится менее удобной - диск приходится одновременно удерживать и совмещать с отверстиями.

Кроме того, при неправильной установке возможно повреждение резьбы в ступице, что влечет за собой дорогостоящий ремонт. В случае со шпильками устранить проблему проще и дешевле.

Несмотря на это, автопроизводители считают болтовое решение более современным и технологичным. Ожидается, что в ближайшие годы все больше новых моделей будут оснащаться именно таким типом крепления колес.