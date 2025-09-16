Пик дефицита Lada Iskra прошел: все больше дилеров получают новую модель

Все больше дилеров АвтоВАЗа в России получают Lada Iskra. По информации инсайдеров, которую "РГ" изучила, пользуясь открытыми источниками, АвтоВАЗ увеличил выпуск новинки.

Это подтверждает и зона отгрузки автомобилей в Тольятти, где загружаются автовозы: на полуприцепах появляется все больше "Искр".

"Лада Искра Клуб" отслеживает появление автомобилей в дилерской сети, и за последнее время новинка поступила в Новороссийск, Кемерово, Омске, а в Новочебоксарске 16 сентября была продана первая Lada Iskra.

В сентябре АвтоВАЗ планирует начать выпуск Lada Iskra на "Автозаводе Санкт-Петербург".