Пик дефицита Lada Iskra прошел: все больше дилеров получают новую модель
Все больше дилеров АвтоВАЗа в России получают Lada Iskra. По информации инсайдеров, которую "РГ" изучила, пользуясь открытыми источниками, АвтоВАЗ увеличил выпуск новинки.
Это подтверждает и зона отгрузки автомобилей в Тольятти, где загружаются автовозы: на полуприцепах появляется все больше "Искр".
"Лада Искра Клуб" отслеживает появление автомобилей в дилерской сети, и за последнее время новинка поступила в Новороссийск, Кемерово, Омске, а в Новочебоксарске 16 сентября была продана первая Lada Iskra.
В сентябре АвтоВАЗ планирует начать выпуск Lada Iskra на "Автозаводе Санкт-Петербург".