Cитуация на рынке не грозит срывом Lada Azimut

Президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов заявил, что компания, несмотря на падение автомобильного рынка, не прекращает инвестиции в перспективные разработки. Главным проектом ближайшего времени он назвал запуск нового кроссовера Lada Azimut.

По словам топ-менеджера, мировая премьера модели на Петербургском международном экономическом форуме стала одним из ключевых событий текущего года.

Перспективный кроссовер, построенный на модернизированной платформе Lada Vesta, получил положительные отзывы экспертного сообщества.

"Теперь только от нас зависит успех этого проекта", - подчеркнул Соколов, выступая в рамках международной конференции поставщиков, прошедшей на АвтоВАЗе.

Глава АвтоВАЗа также обозначил основные вызовы для отрасли на 2025-2026 годы. Среди них - повышение эффективности производства, удержание цен во всей финансовой цепочке, развитие производственных мощностей, сохранение трудовых коллективов, обеспечение качества на всех этапах и соблюдение сроков запуска новых моделей.

Мировая премьера Lada Azimut состоялась в июне на ПМЭФ-2025. Это компактный кроссовер длиной 4,16 м, который построен на модернизированной платформе Vesta.

Для него предусмотрены вазовские двигатели 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 л.с., а также "контрактный" турбомотор мощностью 150 л.с. Последний будет агрегатироваться классическим "автоматом". Вне зависимости от силового агрегата привод у "Азимута" будет только передним.

Запуск серийного производства Lada Azimut АвтоВАЗ планирует осуществить в первой половине 2026 года. В настоящее время модель проходит тесты на дорогах Тольятти в видоизмененном кузове "Весты".