На АвтоВАЗе идет разработка новых поколений двигателей

Помимо продолжения работ над Lada Azimut, на АвтоВАЗе будет проводиться разработка и освоение новых поколений моторов, которые планируют устанавливать на новые модели Lada. Об этом заявил первый исполнительный вице-президент по стратегии и техническому развитию АО "АвтоВАЗ" Евгений Шмелев.

Однако Шмелев не конкретизировал, о каких именно двигателях идет речь. Вполне вероятно, что представитель АвтоВАЗа имел в виду новые моторы 1,6 и 1,8 литра, которые появятся на Lada Azimut. Их отдача составит 120 и 132 л.с. соответственно, коробки передач - 6-ступенчатая МКП и вариатор.

Стоит отметить, что АвтоВАЗу новые силовые агрегаты необходимы для расширения модельной линейки.

Следующей "Ладой", которая планируется к серийному производству, является минивэн, как и кроссовер, построенный на платформе Vesta. Его длина составит 4,6 метра, а салон рассчитан на семь пассажиров, включая водителя.