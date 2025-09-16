В РФ снова начали продавать Volkswagen Lavida XR от 1,45 млн рублей

В РФ снова начали продавать Volkswagen Lavida XR по цене от 1,45 млн рублей
В России в продаже снова появились новые Volkswagen Lavida XR, которые импортируются из Китая. Стоимость этих автомобилей начинается от 1,45 млн рублей.
Отметим, что новая LADA Vesta в базовой комплектации предлагается по цене от 1,46 млн рублей, а самая дорогая версия обойдется почти в 2 млн рублей.
Наиболее выгодные условия предлагают дилеры из Владивостока. За 1,45 миллиона можно приобрести комплектацию Outstanding, включающую тканевые сиденья, цифровую приборную панель, экран мультимедиа, кондиционер, литые 15-дюймовые диски.
В других регионах цены выше и достигают 1,93 миллиона.
Все автомобили Volkswagen Lavida XR оснащены 1,5-литровым двигателем мощностью 122 л.с. Коробка передач – 6-ступенчатый автомат.
Сроки доставки авто из Китая составляют 4-6 недель.
