Компания Li Auto готовит к выходу электрический кроссовер i6

Li i6 – это пятиместный кроссовер, созданный для стимулирования продаж Li Auto. Длина автомобиля составляет 4,95 метра, а колесная база – 3 метра.

По словам гендиректора Li Auto Ли Сяна, компания планирует выпускать 9-10 тысяч единиц Li i6 ежемесячно. Ориентировочная стоимость – от 200 тысяч юаней.

Характеристики Li i6 стали доступны до дебюта благодаря Министерству промышленности и информационных технологий Китая. Кроссовер будет предлагаться как в заднеприводной версии с одним мотором мощностью 335 л.с., так и в полноприводной конфигурации с мощностью 201 л.с.

Li i6 оснащен литий-железо-фосфатным аккумулятором емкостью 87,3 киловатт-часа, который поддерживает быструю зарядку. За 10 минут авто способен зарядиться на 500 км пробега.

