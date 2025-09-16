За какие автомобили придется заплатить 10 000 000 рублей утильсбора

Минпромоторг подготовил проект постановления правительства, изменяющего правила расчета утилизационного сбора. Чиновники предлагают учитвать не только рабочий объём, но также мощность двигателя. Кроме того, каждое первое января будет происходить индексация тарифов.

Как сообщают «Известия», с 2030 году наивысшей ставкой будут облагаться подержанные (старше трёх лет) легковые автомобили, чей объём двигателя превышает 3,5 литра, а мощность — 500 лошадиных сил.

Человеку, который захочет ввезти такую машину на территорию Российской Федерации, придётся заплатить 10 081 000 рублей утильсбора. Понятно, что желающих платить такие суммы найдётся немного.

Кстати, многие россияне заметили, что проект постановления перестал отображться на портале раскрытия информации. Но это отнюдь не значит, что российские власти не отказались от планов по повышению утильсборов.