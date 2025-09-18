54 000 Alfa Romeo отзывают в США из-за проблем с ДВС

В Соединенных Штатах и Канаде стартовала масштабная сервисная акция для 54 000 автомобилей Alfa Romeo, включающая седан Giulia и кроссовер Stelvio. Об этом сообщил портал CarScoops.

Причиной отзыва стали потенциальные проблемы с топливной системой, связанные с использованием неэффективного бензонасоса, который может выйти из строя при высоких температурах.

Этот дефект может привести к внезапной остановке двигателя в процессе движения, что представляет серьезную опасность для водителей и пассажиров, особенно на высоких скоростях или при обгоне. Согласно имеющейся информации, данная проблема уже привела к нескольким авариям.

Всего в отзыв включено 53 849 автомобилей. Из них 24 382 - кроссоверы Stelvio, выпущенные в 2018 и 2019 годах с датами производства с 12 апреля 2017-го по 26 июня 2019-го. Также в список попали 29 467 седанов Giulia, произведенных в те же годы, но с более ранним началом производства - со 2 сентября 2016-го по 26 июня 2019-го.

Согласно хронологии событий, Stellantis узнала о дефекте еще в августе после запроса Национального управления безопасностью движения на трассах о предварительном расследовании.

Уведомления владельцам машин о начале сервисной акции будут направлены 29 октября. Ситуация осложняется тем, что Alfa Romeo еще не нашла решение проблемы с неисправным топливным насосом, и водители не знают, когда их автомобили починят.

