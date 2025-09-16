Депутат объяснил, почему проверка ОСАГО камерами не работает

Депутат Нилов объяснил, почему проверять ОСАГО камерами очень сложно. Автоматическая фиксация отсутствия страховки до сих пор не реализована на территории России из-за сложностей с настройкой и тестированием аппаратно-программного комплекса. Об этом сообщил депутат ГД Ярослав Нилов, пишет Gazeta.ru.

«Тема привлечения к ответственности собственника за отсутствие полиса ОСАГО обсуждается уже не один год. Уже разные сроки эксперимента назывались, они переносились — пока это не работает. Систему не могут настроить, не могут оттестировать, переносят сроки», — напомнил политик.

Он также отметил, что непонятно, как администрировать нарушение, если за рулём находится водитель, который не вписан в полис. Также политик отметил, что необходимо дать водителям возможность оформлять ОСАГО не только на транспортное средство, но и на себя. В последнем случае он сможет вписать в документ несколько машин.

Также Нилов считает, что после выявления нарушения автомобилистам необходимо давать сутки на оформление «автогражданки».