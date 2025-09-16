Депутат объяснил, почему проверка ОСАГО камерами не работает
Депутат Нилов объяснил, почему проверять ОСАГО камерами очень сложно. Автоматическая фиксация отсутствия страховки до сих пор не реализована на территории России из-за сложностей с настройкой и тестированием аппаратно-программного комплекса. Об этом сообщил депутат ГД Ярослав Нилов, пишет Gazeta.ru.
«Тема привлечения к ответственности собственника за отсутствие полиса ОСАГО обсуждается уже не один год. Уже разные сроки эксперимента назывались, они переносились — пока это не работает. Систему не могут настроить, не могут оттестировать, переносят сроки», — напомнил политик.
Он также отметил, что непонятно, как администрировать нарушение, если за рулём находится водитель, который не вписан в полис. Также политик отметил, что необходимо дать водителям возможность оформлять ОСАГО не только на транспортное средство, но и на себя. В последнем случае он сможет вписать в документ несколько машин.
Также Нилов считает, что после выявления нарушения автомобилистам необходимо давать сутки на оформление «автогражданки».
«У меня существует экспертная группа, мы вместе с ними регулярно собираемся, готовим поправки. Мы считаем, что должен быть разумный срок для страхования своей гражданской ответственности, в течение которого нельзя больше привлекать к административной ответственности — минимум сутки. Да, сейчас полис можно приобрести на один день, можно в электронном виде полис приобрести, но в любом случае он начинает работать не мгновенно. То же самое касается камер. Камер очень много — если не ввести разумные ограничения, в течение суток огромное количество камер зафиксируют, и тогда вообще можно лишиться машины, двигаясь без полиса, но это неправильно», — подчеркнул депутат.