Закон о локализации машин исключит из такси людей, которые возят пассажиров на своем авто, заявил НСН Дмитрий Гусев.

В России должен быть создан четкий и единый стандарт для машин, которые будут допускаться для работы в такси, заявил НСН первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.

Часть таксопарков и водителей, оказывающих услуги такси на своих автомобилях, не смогут выполнить требования к локализации машин, поэтому будут вынуждены уйти с рынка. Их число может достигнуть отметки в 200 тыс. водителей такси, что составляет около 20% от общего числа занятых в этой сфере, пишет «Коммерсант». Гусев раскрыл новые детали закона.

«Закон о локализации в такси – это правильная и нужная вещь, которая поддержит отечественных производителей. Но это будет работать только в двух случаях. Во-первых, должны быть сформированы очень понятные и четкие требования для тех машин, которые должны быть в такси. Это должен быть буквально стандарт. Если автозавод знает, что у него есть 100 или 200 машин с такой конфигурацией, он сможет туда их направить, это отличное подспорье для нашего производителя», - пояснил он.

Гусев подчеркнул, что закон также исключит из такси людей, которые возят пассажиров на своем авто.

«Второй момент заключается в том, что должны быть исключены люди, которые возят людей на собственных автомобилях. Никто собственный автомобиль не будет менять на локализованный, это глупость. Этот вопрос мы хотим решить. В ближайшее время у нас будет совещание в Госдуме на эту тему», - добавил депутат.

Закон о локализации машин в такси приведет к росту цен на услуги в четыре раза, заявил НСН таксист и блогер Егор Рябков.